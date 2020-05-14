ЕС хочет спасти летний турсезон и открыть внутренние границы для стран-членов союза

PanARMENIAN.Net - Европейский союз призвал к постепенному открытию границ блока, закрытых из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

По ее словам, пока еще не поздно спасти предстоящий туристический сезон и при этом обеспечить безопасность людей.

«Первый базовый принцип тех рекомендаций, которые мы сегодня представляем, – безопасность. То есть необходимо предпринимать постепенные и осторожные шаги, чтобы возобновлять путешествия», - отметила она.

Руководство ЕС хочет вернуть свободное передвижение, которое, вероятнее всего, будет подразумевать обязательное ношение масок в самолетах и социальное дистанцирование в поездах.

«Путешественники и работники должны знать места, в которых туристам находиться безопасно. Отели, рестораны, пляжи и другие туристические места должны минимизировать риск передачи коронавируса», - заявила Вестагер.

Еврокомиссия также хочет активнее использовать ваучеры на отмененные из-за пандемии авиаперелеты. Они помогают компаниям не обанкротиться. Ваучеры выдают вместо возврата денег за билеты. Действуют они не менее года.

Обычно на туризм приходится десятая доля всей экономики ЕС. Однако пандемия коронавируса больно ударила по этой индустрии. Во многих европейских странах уже начали снимать ограничения для жителей, работают предприятия, магазины, можно свободно выходить на улицу.