Пашинян: Ограничения могут быть ужесточены, если будет более 1500 пациентов с симптомами
14 мая 2020 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении ограничения в рамках чрезвычайного положения могут быть ужесточены, если число людей, нуждающихся в стационарном лечении, превысит 1500 человек. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства.
Он отметил, что стратегия правительства заключается в том, чтобы до карантина не дошло, но при необходимости это возможно.
«Это произойдет только в одном случае, когда мы исчерпаем нашу возможность оказывать медицинскую помощь пациентам с симптомами. В настоящее время из 2217 активных случаев только у 661-го пневмония, 25% из них можно считать бессимптомными, поскольку у них легкая форма пневмонии», - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что правительство уже выделило 100 аппаратов для искусственной вентиляции легких, еще 70 находятся в процессе закупки, 100 аппаратов более легкого типа уже приобретены. По его словам, сейчас к аппаратам вентиляции легких подключено всего 6 пациентов.
Пашинян также отметил, что в Армении 70% подтвержденных случаев заражения протекают без симптомов, болезнь выражена лишь поставленным диагнозом.
В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.
По словам министра здравоохранения республики, Армения может выделить для больных коронавирусом всего 1500 коек.
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