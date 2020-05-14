Израиль станет первой страной, из которой Грузия примет туристов

Израиль станет первой страной, из которой Грузия примет туристов
14 мая 2020 - 13:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Израиль станет первой страной, туристы которой посетят Грузию, открывающую въезд для иностранцев с 1 июля. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, «соглашение о безопасном зеленом коридоре достигнуто», пишет «Взгляд».

Кроме Израиля, Грузия ведет переговоры с Чехией, Австрией, Польшей, Прибалтийскими государствами и соседями, сказал Георгий Гахария.

Также он объявил, что с 18 мая откроются салоны красоты.

Режим ЧП действует в Грузии с 21 марта по 22 мая. Число случаев коронавируса в стране за сутки увеличилось на 5, достигнув 652. Из них 383 уже выздоровели, скончались 12 человек. В карантине находятся 4233 человека, под наблюдением - 373.

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