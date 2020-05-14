В Армении самоизолировались 2 министра
14 мая 2020 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян самоизолировались из-за случаев коронавируса в обоих ведомствах.
Информацию о самоизоляции Торосяна подтвердила пресс-секретарь министерства Алина Никогосян, пишет Aysor.am.
«В министерстве также выявлены случаи коронавируса. Уточняется круг контактов, проводятся необходимые работы»,- отметила Никогосян.
По ее словам, министр Торосян самоизолировался, сдал тест, ждут ответа.
Вместо Папикяна на заседании правительства с докладом выступил вице-премьер Тигран Авинян, отметив, что министр самоизолировался.
В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.
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