В Армении самоизолировались 2 министра

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян самоизолировались из-за случаев коронавируса в обоих ведомствах.

Информацию о самоизоляции Торосяна подтвердила пресс-секретарь министерства Алина Никогосян, пишет Aysor.am.

«В министерстве также выявлены случаи коронавируса. Уточняется круг контактов, проводятся необходимые работы»,- отметила Никогосян.

По ее словам, министр Торосян самоизолировался, сдал тест, ждут ответа.

Вместо Папикяна на заседании правительства с докладом выступил вице-премьер Тигран Авинян, отметив, что министр самоизолировался.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.