В Армении с 18 мая начнет работу транспорт, откроются кафе, ношение масок станет обязательным
14 мая 2020 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении с 18 мая общественный транспорт начнет работу в полном режиме. Об этом заявил 14 мая на специальном заседании парламента РА вице-премьер и комендант страны Тигран Авинян.
Кроме того, откроются объекты торговли, в том числе торговые центры, работу возобновят также кафе и рестораны, находящиеся в закрытых помещениях, будут работать спортивные комплексы и детские сады.
А с 25 мая в стране станет обязательным ношение масок.
«Ношение масок будет обязательным в открытых и закрытых помещениях. К нарушителям будет применяться штраф», - отметил Авинян.
По его словам, необязательно, чтобы маски были трехслойными и медицинскими, они могут быть и из ткани.
В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.
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