Саммит лидеров стран ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что саммит лидеров стран ЕАЭС, который планировалось провести 19 мая в Минске, в условиях пандемии нового коронавируса пройдет в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.

По графику саммит должен состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры.

Ранее в Минске заявляли, что рассматривается возможность провести переговоры лидеров ЕАЭС по видеосвязи, однако белорусский лидер все же выступал за очную встречу в Минске. Также Лукашенко ранее не исключал перенос саммита на более поздние сроки в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы лидеры государств ЕАЭС все же могли провести личную встречу.