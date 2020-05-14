Саммит лидеров стран ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции
14 мая 2020 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что саммит лидеров стран ЕАЭС, который планировалось провести 19 мая в Минске, в условиях пандемии нового коронавируса пройдет в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.
По графику саммит должен состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры.
Ранее в Минске заявляли, что рассматривается возможность провести переговоры лидеров ЕАЭС по видеосвязи, однако белорусский лидер все же выступал за очную встречу в Минске. Также Лукашенко ранее не исключал перенос саммита на более поздние сроки в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы лидеры государств ЕАЭС все же могли провести личную встречу.
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