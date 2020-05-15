В Армении за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 184
15 мая 2020 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 15 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 184 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост для страны, прошлый рекорд был зафиксирован 11 мая - 180 случаев. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 4044, из которых активных кейсов - 2304. Еще 94 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1666.
От последствий вируса за сутки умерло 3 пациента, по другим причинам - еще 1. Всего летальных исходов 52 - от коронавируса, еще 22 - от других заболеваний.
В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. С 18 мая в стране начнет действовать общественный транспорт, ношение масок в котором станет обязательным. С 25 мая откроются детсады, все кафе и рестораны, спортзалы и торговые центры.
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