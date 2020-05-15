Минздрав РА: Окончание пандемии коронавируса может наступить через 5 лет

PanARMENIAN.Net - Конец пандемии коронавируса может стать виден не раньше, чем через 5 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

В своем видеообращении он призвал жителей Армении отнестись более серьезно к пандемии, «поскольку все то, что происходит, продлится очень долго». Торосян отметил, что его расстраивает несерьезный подход некоторых граждан к заболеванию.

Министр сообщил, что участвовал в онлайн-совещании с шестью странами, произошел обмен опытом.

«Где-то меньше случаев, где-то больше. В конце была завершающая нота, что даже если будет найдено лекарство для лечения этой болезни, все равно, конец пандемии коронавируса может стать виден не раньше, чем через 5 лет», - заявил министр.

По его словам, если в Армении каждый день будет выявлено 70-80 подтвержденных случаев коронавируса, в течение 7-10 дней (в случае большего количества подтвержденных случаев, ранее) бессимптомные пациенты будут «выписаны» из гостиниц, проходя лечение в домашних условиях.

Таким образом, в больницах останутся только те, кто нуждается в медицинской помощи. Такие люди, по словам министра, составляют около 20-30% инфицированных.

Торосян добавил, что будет организовано 119 мобильных групп, которые будут следить за тем, чтобы инфицированные не покидали своих домов.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 15 мая в стране выявлено 4044 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2304. Выздоровели 1666 человека, скончались - 52.