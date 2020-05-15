Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

PanARMENIAN.Net - Правительство Словении официально объявило об окончании эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале республики.

В нем говорится, что с 15 мая режим эпидемии, введенный в стране 12 марта 2020 года, отменен.

«По оценкам Национального института общественного здравоохранения, все показатели указывают на стабилизацию распространения вируса SARS-CoV-2 среди населения», - говорится в сообщении, пишет РБК.

Вместе с тем, отметили в правительстве, речь идет не о полной отмене всех карантинных мер, а только некоторых из них. В стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, сохранены требования социального дистанцирования и соблюдения защитных мер и гигиены.

Однако начнут открываться пункты пропуска на границе, на которых будут организованы контрольные посты. Граждане Евросоюза смогут въехать в Словению без обязательного соблюдения 14-дневного карантина при условии, что они не покидали пределов ЕС в предыдущие две недели и у них нет признаков заражения.

Для граждан стран, не входящих в ЕС, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин, за исключением некоторых случаев, таких как поездка по дипломатическому паспорту или визит на похороны.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зарегистрирован 4 марта, всего в стране выявили 1464 носителя инфекции, 103 пациента умерли.