Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
15 мая 2020 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Словении официально объявило об окончании эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале республики.
В нем говорится, что с 15 мая режим эпидемии, введенный в стране 12 марта 2020 года, отменен.
«По оценкам Национального института общественного здравоохранения, все показатели указывают на стабилизацию распространения вируса SARS-CoV-2 среди населения», - говорится в сообщении, пишет РБК.
Вместе с тем, отметили в правительстве, речь идет не о полной отмене всех карантинных мер, а только некоторых из них. В стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, сохранены требования социального дистанцирования и соблюдения защитных мер и гигиены.
Однако начнут открываться пункты пропуска на границе, на которых будут организованы контрольные посты. Граждане Евросоюза смогут въехать в Словению без обязательного соблюдения 14-дневного карантина при условии, что они не покидали пределов ЕС в предыдущие две недели и у них нет признаков заражения.
Для граждан стран, не входящих в ЕС, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин, за исключением некоторых случаев, таких как поездка по дипломатическому паспорту или визит на похороны.
Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зарегистрирован 4 марта, всего в стране выявили 1464 носителя инфекции, 103 пациента умерли.
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