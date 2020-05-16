Facebook купил сервис Giphy за $400 млн
16 мая 2020 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Facebook купил сервис для поиска и хранения анимаций Giphy, говорится в сообщении соцсети. По данным источников Axios, за GIF-платформу компания заплатила около $400 млн.
Сервис Giphy присоединится к команде Instagram. В сообщении Facebook отмечается, что 50% трафика базы GIF-анимаций приходится на приложения компании, половина из этого – только на Instagram, пишут «Ведомости».
Объединяя Giphy и Instagram, в соцсети надеются упростить пользователям поиск «идеальных» анимаций и стикеров. Пользователи сервиса по-прежнему смогут загружать GIF-файлы и использовать API, уточнили в Facebook.
По данным источника Axios, Facebook и Giphy начали вести переговоры еще до пандемии коронавируса, хотя тогда речь шла о партнерстве, а не о покупке. Ожидается, что Giphy сохранит свой бренд, уже с основной интеграцией через Instagram. Покупка сервиса Facebook может превратить популярную платформу с сотней миллионов пользователей в высокоприбыльную компанию, отмечает Axios.
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