Коронавирус может поставить под удар психику, сердце и почки даже после выздоровления
16 мая 2020 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Некоторые последствия коронавируса могут быть долгосрочными. Особенно если заболевание протекало тяжело, и человек оказался в отделении реанимации, пишет Meduza.
Так, сама по себе интенсивная терапия, которую проходит человек, имеет свои негативные последствия (наряду, конечно, с положительными). Для таких последствий даже есть название - ПИТ-синдром, то есть синдром «после интенсивной терапии». Он касается нескольких областей:
- психической (человек становится тревожным, у него развивается посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия) — по разным данным, от 1% до 62% пациентов имеют такие последствия;
- когнитивной (ухудшаются память, внимание, скорость мышления) — в среднем, такое бывает у четверти пациентов;
- физической (у человека появляется мышечная слабость, а если был острый респираторный дистресс-синдром и, соответственно, искусственная вентиляция легких, то легкие могут работать хуже, чем раньше) — так бывает больше, чем у четверти пациентов.
ПИТ-синдром может пройти в течение полугода-года, но во многих случаях длится годами. Физическая форма возвращается к прежнему состоянию лучше и быстрее, но на это может потребоваться год или два.
Новый коронавирус может связываться с клетками дыхательных путей, сосудов, сердца, почек и желудочно-кишечного тракта. По всей видимости, это, а также недостаток кислорода из-за плохо работающих легких и общее воспаление могут приводить к аритмии, инсульту, повреждению миокарда (сердечной мышцы), почек и другим осложнениям. И это тоже может привести к долгосрочным последствиям.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1500 выстрелов
В РФ за сутки выявлено менее 10,000 новых случаев коронавируса Общее число инфицированных превысило 272,000
Пашинян: Карабахский конфликт нельзя решить по чьей-то прихоти, Арцах должен участвовать в переговорах Что касается возможного размещения миротворческих сил, то, по словам Пашиняна, эта идея всегда присутствовала в прежних документах
Ryanair с 1 июля возобновит рейсы в Грузию С 1 июля Ryanair планирует выполнять около 1000 полетов в день