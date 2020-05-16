Коронавирус может поставить под удар психику, сердце и почки даже после выздоровления

PanARMENIAN.Net - Некоторые последствия коронавируса могут быть долгосрочными. Особенно если заболевание протекало тяжело, и человек оказался в отделении реанимации, пишет Meduza.

Так, сама по себе интенсивная терапия, которую проходит человек, имеет свои негативные последствия (наряду, конечно, с положительными). Для таких последствий даже есть название - ПИТ-синдром, то есть синдром «после интенсивной терапии». Он касается нескольких областей:

- психической (человек становится тревожным, у него развивается посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия) — по разным данным, от 1% до 62% пациентов имеют такие последствия;

- когнитивной (ухудшаются память, внимание, скорость мышления) — в среднем, такое бывает у четверти пациентов;

- физической (у человека появляется мышечная слабость, а если был острый респираторный дистресс-синдром и, соответственно, искусственная вентиляция легких, то легкие могут работать хуже, чем раньше) — так бывает больше, чем у четверти пациентов.

ПИТ-синдром может пройти в течение полугода-года, но во многих случаях длится годами. Физическая форма возвращается к прежнему состоянию лучше и быстрее, но на это может потребоваться год или два.

Новый коронавирус может связываться с клетками дыхательных путей, сосудов, сердца, почек и желудочно-кишечного тракта. По всей видимости, это, а также недостаток кислорода из-за плохо работающих легких и общее воспаление могут приводить к аритмии, инсульту, повреждению миокарда (сердечной мышцы), почек и другим осложнениям. И это тоже может привести к долгосрочным последствиям.