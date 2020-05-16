В РФ за сутки выявлено менее 10,000 новых случаев коронавируса
16 мая 2020 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число инфицированных выросло до 272,043. Почти в 45% новых случаев заболевание протекало бессимптомно и было выявлено только с помощью тестирования, пишут «Ведомости».
Умерли за прошедшие сутки 119 человек, за весь период эпидемии в России скончались 2537 пациентов. Количество выздоровевших после коронавируса увеличилось на 4940 человек до 63,166. Таким образом, в стране насчитывается более 206,000 активных больных коронавирусной инфекцией.
Лидерами по числу заболевших являются Москва (138,969), Московская область (26,462), Санкт-Петербург (10,011).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 16 мая, выявлено более 4.55 млн заболевших коронавирусом. Около 308,000 человек умерли, выздоровели 1.6 млн человек.
Photo. TASS
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