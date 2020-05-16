В Армении появился первый очаг коронавируса в доме престарелых

PanARMENIAN.Net - В Армении случаи коронавируса зафиксированы в одном из ереванских домов престарелых. Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

Речь идет о Норкском доме-интернате для пожилых, у 40 жителей которого и нескольких членов персонала выявлено заболевание.

«Это очень опасный очаг заболевания, учитывая возраст пациентов и имеющиеся у них сопровождающие хронические заболевания», - отметила Никогосян.

Пациентов переведут в больницы.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 16 мая в стране выявлено 4283 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2415. Выздоровели 1781 человека, скончались - 55.