Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные $560,000

PanARMENIAN.Net - Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана с автографом игрока продали на аукционе за $560,000. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Организатор торгов рассчитывали выручить за кроссовки Джордана до $150,000, но продали их на торгах в Нью-Йорке за $560,000, пишут «Ведомости».

Это рекордная для аукционного дома сумма выручки от продажи кроссовок с автографом. Предыдущий рекорд по части спортивной обуви был поставлен в июле 2019 года. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за $437,500. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 году.

Кроссовки Джордана также производства Nike, это Air Jordan 1 выпуска 1985 года.

На сайте Sotheby's говорится, что дизайн Air Jordan 1 стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Air Jordan 1 – из коллекции Джордана Геллера, коллекционера и основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок, сообщает аукционный дом.