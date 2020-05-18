Трамп: В США снижается число случаев заражения коронавирусом
18 мая 2020 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Число случаев заражения коронавирусом снизилось на всей территории США. Об этом заявил в своем микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп.
По его словам, число новых случаев заболевания «сильно снижается», но есть «некоторые исключения». «Действительно, очень хорошие новости!» – написал Трамп.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США остаются на первом месте по числу заболевших: в стране выявили 1,486,742 случая заражения коронавирусом, от последствий инфекции умерли 89,564 человека. Более 272,000 человек вылечились. На втором месте после США по количеству инфицированных – около 282,000 – Россия, на третьем – Великобритания с почти 245,000 заразившихся.
Всего в мире заразились коронавирусом более 4.7 млн человек, умерли от болезни более 315,000, выздоровели более 1.7 млн человек.
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