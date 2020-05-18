Трамп: В США снижается число случаев заражения коронавирусом

Трамп: В США снижается число случаев заражения коронавирусом
18 мая 2020 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Число случаев заражения коронавирусом снизилось на всей территории США. Об этом заявил в своем микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп.

По его словам, число новых случаев заболевания «сильно снижается», но есть «некоторые исключения». «Действительно, очень хорошие новости!» – написал Трамп.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США остаются на первом месте по числу заболевших: в стране выявили 1,486,742 случая заражения коронавирусом, от последствий инфекции умерли 89,564 человека. Более 272,000 человек вылечились. На втором месте после США по количеству инфицированных – около 282,000 – Россия, на третьем – Великобритания с почти 245,000 заразившихся.

Всего в мире заразились коронавирусом более 4.7 млн человек, умерли от болезни более 315,000, выздоровели более 1.7 млн человек.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Союз работодателей Армении обеспокоен событиями вокруг компании Ucom и ее руководства В заявлении говориться, что в экономике РА пока нет большого количества примеров успешного предпринимательства
Министр: В Армении смертность от коронавируса составляет 1.3% Министр сообщил, что зафиксировано более 100 тяжелых и крайне тяжелых случаев
В РФ третий день подряд за сутки выявлено менее 10,000 новых случаев Covid-19 Общее число заболевших превысило 290,000 человек
Во Франции хотят возобновить работу турсектора в июне Правительство Франции разрабатывает план скорейшего возобновления работы туристического сектора и поддержки индустрии