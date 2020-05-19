Трамп дал ВОЗ 30 дней на усовершенствование под угрозой отказа от ее финансирования

Трамп дал ВОЗ 30 дней на усовершенствование под угрозой отказа от ее финансирования
19 мая 2020 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп объявил о намерении навсегда прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не возьмет на себя обязательства по улучшению в течение 30 дней. Он готов пересмотреть членство Соединенных Штатов в ВОЗ, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

«Если ВОЗ не возьмет на себя обязательства по крупным существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю временную приостановку финансирования Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство», – написал Трамп в письме главе организации Тедросу Гебреисусу.

Он сказал, что единственный путь вперед для ВОЗ – продемонстрировать независимость от Китая. Президент добавил, что его администрация уже начала обсуждение реформ с ВОЗ. Он также перечислил ошибки ВОЗ, которые она, по его мнению, допустила с начала пандемии в китайском городе Ухань.

Трамп приостановил взносы США в ВОЗ в апреле, обвинив ее в продвижении «дезинформации» Китая о вспышке коронавируса. Официальные лица ВОЗ отвергли это обвинение, а Китай заявил, что правительство страны было прозрачным и открытым в отношении данных о коронавирусной инфекции. ВОЗ 17 мая заявила, что независимый обзор глобальных мер по борьбе с коронавирусом начнется как можно скорее и она получила поддержку и обязательство о выделении средств от Китая, находящегося в центре внимания в качестве источника пандемии.

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