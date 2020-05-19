В Грузии за сутки выявлен всего 1 случай Covid-19

PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили всего 1 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 702.

Число выздоровевших пациентов выросло на 24 и достигло 456. Активных пациентов - 234, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3787 человек, под наблюдением – 337.

В Грузии до 22 мая действует чрезвычайное положение, власти страны решили не продлевать его.