В Грузии за сутки выявлен всего 1 случай Covid-19

В Грузии за сутки выявлен всего 1 случай Covid-19
19 мая 2020 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили всего 1 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 702.

Число выздоровевших пациентов выросло на 24 и достигло 456. Активных пациентов - 234, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3787 человек, под наблюдением – 337.

В Грузии до 22 мая действует чрезвычайное положение, власти страны решили не продлевать его.

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