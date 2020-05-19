В Грузии за сутки выявлен всего 1 случай Covid-19
19 мая 2020 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили всего 1 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 702.
Число выздоровевших пациентов выросло на 24 и достигло 456. Активных пациентов - 234, еще 12 человек скончались.
В карантине находятся 3787 человек, под наблюдением – 337.
В Грузии до 22 мая действует чрезвычайное положение, власти страны решили не продлевать его.
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