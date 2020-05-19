В РФ число случаев коронавируса достигло 300,000
19 мая 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявили 9263 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Общее число инфицированных выросло до 299,941.
Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны, у 43.1% инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только после тестирования, пишут «Ведомости».
Четвертый день подряд в России фиксируют менее 10,000 новых пациентов с коронавирусом. За последние сутки выздоровел 5921 человек. За все время – 76,130. Продолжают лечение 220,974 человек. Умерли за сутки 115 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии составляет – 2837.
В лидерах по общему числу заболевших: Москва (149,607), Московская область (29,188) и Санкт-Петербург (11,340).
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин говорил, что ситуация с пандемией непростая, но рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика. 27 регионов, по его словам, уже готовы к постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса.
Photo. TASS
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