Минобороны РА: Азербайджан заранее не оповестил о проведении военных учений

PanARMENIAN.Net - Азербайджан заранее не объявлял о проведении военных учений. Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян, комментируя проводимые в Азербайджане военные учения.

По его словам, невозможно было провести военные учения такого масштаба без планирования, пишет Panorama.am.

В Азербайджане 18-22 мая проходят широкомасштабные оперативно-тактические военные учения, в которых задействованы около 10,000 военнослужащих, около 120 танков и бронемашин, около 200 ракет различных калибров, РСЗО и гранатометы, а также 30 единиц самолетов и БПЛА. Учения носят исключительно наступательный характер, в ходе учений будут разыграны массовые удары ракетно-артиллерийских, авиационных, сверхточных вооружений по оперативной глубине обороны противника.

«Не было сделано никаких заявлений о проведении данных военных учений, однако, Азербайджан как государство-участник ОБСЕ, имеет определенные обязательства – информирование. Но мы привыкли к подобному стилю работы Азербайджана, и на армянских границах это не вызывает никакой напряженности. Если мы почувствуем, что действия и военные учения Азербайджана представляют угрозу для безопасности РА или Арцаха, на месте предпримем предупредительные меры. Полагаю, международное сообщество прекрасно знает об этом, поскольку мы заранее заявили об этом», – пояснил Балаян.

По его словам, армянская сторона не предпринимала никаких чрезвычайных мер, но войска бдительны. Балаян отметил, что данные военные учения проводятся под непосредственным контролем ВС Армении и Армии обороны Арцаха.

«Мы осуществляем контроль по части передвижений противника, изменений на линии соприкосновения, выполняемых инженерных работ или по технической части. В данный момент мы не чувствуем, что эти военные учения представляют реальную угрозу для безопасности РА и Арцаха», – пояснил замминистра.