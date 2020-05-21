PanARMENIAN.Net - В Армении ситуация в связи с коронавирусом находится в плохом состоянии. Об этом сообщил 21 мая в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наши дела с коронавирусом плохи. За последние сутки в стране выявлено 335 новых случаев»,- отметил премьер.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 5606.

По словам премьера, от последствий вируса за сутки умерли 3 пациента. Общее число летальных исходов достигло 70.

Все члены правительства были в медицинских масках. Пашинян подчеркнул, что их ношение в закрытых помещениях обязательно.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 13 июня. Однако с 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.