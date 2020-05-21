В Армении Covid-19 выявлен у 270 детей, 23 беременных и 375 медработников

PanARMENIAN.Net - В Армении коронавирус диагностирован у 270 детей, только у 2 из них легкая пневмония. Об этом заявил 21 мая на пресс-конференции министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Он отметил, что у пациентов в возрасте до 18 лет нет опасного для жизни состояния, и, исходя из своего опыта, Армения может зафиксировать, что дети легко переносят вирус.

Кроме того, Торосян отметил, что за весь период коронавирус был подтвержден у 23 беременных.

В числе работников медицинских учреждений Covid-19 выявлен у 375 человек, добавил министр.

По его словам, на сегодняшний день из числа пациентов, инфицированных коронавирусом, 135 находятся в тяжелом состоянии, 63 - в критическом, а 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 21 мая в стране выявлено 5606 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2928. Выздоровел 2581 человек, скончались - 70, еще 27 больных коронавирусом скончались по иным причинам.