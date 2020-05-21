В Грузии отменяют режим ЧП и комендантский час

В Грузии отменяют режим ЧП и комендантский час
21 мая 2020 - 14:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, будут отменены 22 мая, но некоторые ограничения останутся. Об этом заявил 21 мая премьер-министр страны Георгий Гахария на правительственном заседании.

Введенный из-за угрозы распространения коронавируса режим ЧП продлевался в Грузии несколько раз, он действует до 22 мая. Комендантский час вместе с ЧП действует с 21:00 до 6:00.

«Чрезвычайное положение не будет продлено, также, следовательно, отменяется комендантский час, при этом вирус никуда не уходил... После отмены ЧП наша ответственность еще больше растет и требования специалистов Минздрава становятся еще более важными. Определенные ограничения, разработанные Минздравом, будут сохранены», - заявил премьер, пишет РИА Новости.

По его словам, законодательный орган готовится принять закон о сохранении ряда ограничений в условиях отмены режима ЧП.

Число зараженных коронавирусом в Грузии 21 мая достигло 721, из них только 224 продолжают лечение, умерли 12 человек, 485 - выздоровели.

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