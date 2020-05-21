В РФ за сутки выявили менее 9000 случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявили менее 9000 случаев заражения коронавирусом
21 мая 2020 - 14:44 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 8849 жителей России в 84 регионах. Более 40% зараженных, выявленных за последние сутки, не имели клинических проявлений болезни Общее число заболевших в России выросло до 317,554 человек.

Вылечился от коронавирусной инфекции уже 92,681 пациент в России, 7289 из них – за последние сутки. Умерло 3099 пациентов с коронавирусом (плюс 127 умерших за сутки), пишут «Ведомости».

В Москве второй день подряд за сутки вылечилось от коронавируса больше людей, чем заболело. Коронавирусную инфекцию нашли у 2913 человек, а выздоровело 3746 пациентов. С начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 155,219 человек в Москве, 40,682 из них уже выздоровело. Умерло при этом 1794 пациента с коронавирусом, 68 из них за минувшие сутки.

По числу выявленных больных коронавирусной инфекцией Россия уступает в мире только Соединенным Штатам, где инфекцию нашли более чем у 1.55 млн жителей. При этом по числу жертв заболевания Россия занимает 17-18-ю строчку, если верить официальной статистике.

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