В Пакистане пассажирский самолет упал на жилой квартал: На борту было более 100 человек

В Пакистане пассажирский самолет упал на жилой квартал: На борту было более 100 человек
22 мая 2020 - 16:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал.

На борту находилось 107 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил, отметил мэр города, пишет «Коммерсантъ».

Самолет совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки, передает телеканал со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации Пакистана. По данным Geo TV, на борту находились 97 человек: 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

Источники в спасательных службах сообщили, что из-под обломков извлечено 15-20 человек. Восемь раненых госпитализированы. Найдены мертвыми тела двух человек, один из них - ребенок пяти лет.

Photo. AP
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