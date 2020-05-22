В Пакистане пассажирский самолет упал на жилой квартал: На борту было более 100 человек

PanARMENIAN.Net - Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал.

На борту находилось 107 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил, отметил мэр города, пишет «Коммерсантъ».

Самолет совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки, передает телеканал со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации Пакистана. По данным Geo TV, на борту находились 97 человек: 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

Источники в спасательных службах сообщили, что из-под обломков извлечено 15-20 человек. Восемь раненых госпитализированы. Найдены мертвыми тела двух человек, один из них - ребенок пяти лет.