Более 2 млн человек в мире вылечились от коронавируса

PanARMENIAN.Net - В мире число выздоровевших после заражения коронавирусом 23 мая превысило 2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 13:30, количество вылечившихся достигло 2,067,574 человек.

Лидером по количеству выздоровевших является США - более 350 тысяч случаев. Страна лидирует также и по числу зараженных и летальных исходов - более 1.6 млн и 96 тысяч соответственно.

Второе место по числу вылечившихся занимает Германия - около 160 тысяч из почти 180 тысяч зараженных, на третьем месте - Испания, где поправились более 150 тысяч человек из 235 тысяч.

Всего в мире коронавирус выявлен у более чем 5.2 млн человек, скончались более 338 тысяч.

Вспышка пневмонии Covid-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.