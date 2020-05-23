Более 2 млн человек в мире вылечились от коронавируса
23 мая 2020 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В мире число выздоровевших после заражения коронавирусом 23 мая превысило 2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 13:30, количество вылечившихся достигло 2,067,574 человек.
Лидером по количеству выздоровевших является США - более 350 тысяч случаев. Страна лидирует также и по числу зараженных и летальных исходов - более 1.6 млн и 96 тысяч соответственно.
Второе место по числу вылечившихся занимает Германия - около 160 тысяч из почти 180 тысяч зараженных, на третьем месте - Испания, где поправились более 150 тысяч человек из 235 тысяч.
Всего в мире коронавирус выявлен у более чем 5.2 млн человек, скончались более 338 тысяч.
Вспышка пневмонии Covid-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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