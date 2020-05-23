Грузия сняла ограничение на передвижение в более трех человек в автомобилях
23 мая 2020 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - После отмены в Грузии чрезвычайного положения упразднены ограничения на перевозку не более трех человек в частных автомобилях. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
В рамках режима ЧП жителям Грузии нельзя было передвигаться на автомобилях группами более трех человек, двое из которых должны были находиться на заднем сиденье.
По словам Гахария, после 22 мая это положение будет действовать только для машин такси.
«Общеизвестное ограничение, касающееся трех человек в одной машине, будет распространяться только на такси. Оно будет отменено для всех других транспортных средств», - сказал премьер, пишет Грузия-Online.
В Грузии число случаев коронавируса достигло 728, из которых 509 человек поправились, скончались 12 пациентов.
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