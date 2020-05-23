В Китае за сутки не выявили ни одного случая активного заражения коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В материковом Китае за истекшие сутки не было зарегистрировано новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, однако выявлено 28 бессимптомных больных. Об этом сообщил Госкомздрав КНР.

Из всех бессимптомных случаев два ввезены из-за рубежа, 370 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков, пишет «Интерфакс».

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о четырех новых случаях активного заражения коронавирусом и 35 бессимптомных больных.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано два новых случая заражения, оба - в Гонконге.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4633 человека, зарегистрирован 82971 случай заражения, из них 1711 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 79 человек, состояние 9 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.