Заявление главы Минздрава Армении вызвало раздраженную реакцию в Тбилиси

Заявление главы Минздрава Армении вызвало раздраженную реакцию в Тбилиси
23 мая 2020 - 15:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичными» заявления главы Минздрава Армении Арсена Торосяна, усомнившегося в грузинской статистике по коронавирусу.

Ранее Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличаются от армянских, причем не с лучшей стороны. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии, можно объяснить особенностями методологии и качеством тестов, проводимых в соседней стране. При этом Торосян отметил, что в Грузии ограничительные меры были строже и соблюдались лучше.

Гамкрелидзе сообщил, что был удивлен этими оценками. Глава NCDC Грузии сомневается в том, что Торосян действительно мог сделать такое заявление. Гамкрелидзе не исключает, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра, пишет Грузия-Online.

«Я лично знаю Арсена Торосяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы – очень близкие народы, соседи, у нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления», - заявил Гамкрелидзе.

Торосян также отметил, что среди граждан, прибывших из Грузии в Армению, было выявлено много больных коронавирусом, в том числе водителей фур.

Гамкрелидзе в ответ на это напомнил, что для таких случаев существует регламент «международной конвенции о соблюдении правил здравоохранения Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ), участниками которой являются Грузия и Армения.

Как пояснил руководитель NCDC, если на территории Грузии вирус подтверждается у иностранцев, то власти проинформируют ВОЗ, а также государство, гражданином которой является инфицированный.

«Исходя из этого, если были такие случаи, господин Арсен должен был уведомить Всемирную организацию здравоохранения, а также нас», - сказал Гамкрелидзе.

На территории Грузии коронавирус был подтвержден у 728 человек. Из них выздоровели 509 пациентов, 12 человек скончались. В Армении число случаев коронавируса достигло 6302, из которых активных кейсов - 3257. Выздоровели 2936 человек, скончались - 77.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 22 мая в стране проведено более 45,700 ПЦР-тестов на коронавирус. В Армении за все время проведено более 49,000.

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