США закрыли въезд для посещавших Бразилию

PanARMENIAN.Net - США в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 запретили въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом, говорится, что это решение было принято в связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Бразилии. Временный запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в течение последних 14 дней, пишет РБК.

«Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Он отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона. «Я по-прежнему привержен содействию торговле между нашими странами», — добавил он.

Еще в конце февраля Трамп ввел временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые посещали Иран и Китай. На тот момент в этих странах было зафиксировано наибольшее число случаев заражения и смертей из-за коронавируса.

В середине марта Трамп ввел 30-дневный запрет на въезд в США из стран Европы, сделав исключение лишь для жителей Британского архипелага. Однако позднее для граждан Британии и Ирландии также закрыли въезд на территорию Штатов. 18 марта США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных - более 1.6 млн, Бразилия - второе (более 363 тысяч).