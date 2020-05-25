США закрыли въезд для посещавших Бразилию
25 мая 2020 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - США в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 запретили въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом, говорится, что это решение было принято в связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Бразилии. Временный запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в течение последних 14 дней, пишет РБК.
«Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», — заявил Трамп.
Он отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона. «Я по-прежнему привержен содействию торговле между нашими странами», — добавил он.
Еще в конце февраля Трамп ввел временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые посещали Иран и Китай. На тот момент в этих странах было зафиксировано наибольшее число случаев заражения и смертей из-за коронавируса.
В середине марта Трамп ввел 30-дневный запрет на въезд в США из стран Европы, сделав исключение лишь для жителей Британского архипелага. Однако позднее для граждан Британии и Ирландии также закрыли въезд на территорию Штатов. 18 марта США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса.
США занимают первое место в мире по количеству зараженных - более 1.6 млн, Бразилия - второе (более 363 тысяч).
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Ереване выделили еще 102 больничные койки для пациентов с Covid-19 Благодаря новому корпусу число коек в больнице увеличится на со 147-и до 249-и
В Армении экономическая активность в апреле снизилась на 17.2% По сравнению с мартом, спад составил 13.5%
В Арцахе выявлен еще один случай коронавируса В Арцахе подтверждено 34 случая коронавируса
Концерт SOAD в Армении перенесен: Может состояться в 2021 году Танкян отметил, что ереванский концерт, вероятно, состоится летом 2021 года, если все пойдет хорошо