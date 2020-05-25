Концерт SOAD в Армении перенесен: Может состояться в 2021 году
25 мая 2020 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Концерт рок-группы System of a Down, запланированный в Армении на лето 2020 года, может состояться в следующем году. Об этом заявил солист группы Серж Танкян.
Он отметил, что армянский концерт, вероятно, состоится летом 2021 года, если все пойдет хорошо. Танкян также добавил, что возможно не все концерты тура состоятся.
Музыкант также ответил на вопрос, почему группа не записывает новые песни. Он заявил, что этот процесс уникален для него и других участников SOAD, и они не могут делать ничего нового, пока не смотрят в одном направлении, не имеют одинакового видения и целей.
«Мы продолжаем оставаться друзьями, у нас очень хорошие отношения, мы ездим в туры, проводим время вместе», - сказал Танкян.
В октябре 2019 года Танкян объявил, что в июне 2020 года SOAD даст концерт в Ереване.
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