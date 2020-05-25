В РФ число случаев коронавируса превысило 350,000

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявлено 8946 заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 353,427 человек.

Из них уже 118,798 выздоровели (плюс 5499 человек за сутки), а 3633 пациента умерли (плюс 92 за сутки), пишут «Ведомости».

В Москве за сутки вылечилось от коронавируса больше пациентов, чем заболело, уже четвертый раз за последнюю неделю. Диагноз подтвердился у 2560 человек, выздоровело — 3746 пациентов. С начала эпидемии выздоровели 53,586 жителей столицы из 166,473 заразившихся. Число умерших от коронавируса в Москве выросло за сутки на 41 до 2034 человек.

Во всем мире выявлено более 5.4 млн заболевших коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса. Умерло свыше 345,000 инфицированных, выздоровело почти 2.2 млн человек. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. На первом месте ‒ США, где количество заболевших превысило 1.6 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заразилось более 363,000 человек.