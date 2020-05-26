В Армении 250 пациентов с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 48 - в критическом
26 мая 2020 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении из зараженных коронавирусом 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 48 - в крайне тяжелом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По его словам, 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По положению на 25 мая, в Армении зафиксированы 7113 подтвержденных случаев коронавируса, скончались 87 пациентов, вылечились 3145 человек.
Ранее Торосян заявлял о 230 тяжелых и 52 крайне тяжелых пациентах.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
NASA и SpaceX готовы к историческому запуску с астронавтами Это будет первый полет человека на аппарате частной аэрокосмической компании
ВОЗ приостановила клинические испытания антималярийного средства против Covid-19 Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают данные о безопасности гидроксихлорохина
В Армении экономическая активность в апреле снизилась на 17.2% По сравнению с мартом, спад составил 13.5%
Utair начнет рассылать пассажирам тесты на Covid-19 перед вылетом Пассажирам будут доставлять тесты на дом