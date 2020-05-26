В Армении 250 пациентов с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 48 - в критическом

PanARMENIAN.Net - В Армении из зараженных коронавирусом 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 48 - в крайне тяжелом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По положению на 25 мая, в Армении зафиксированы 7113 подтвержденных случаев коронавируса, скончались 87 пациентов, вылечились 3145 человек.

Ранее Торосян заявлял о 230 тяжелых и 52 крайне тяжелых пациентах.