В Армении 250 пациентов с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 48 - в критическом

В Армении 250 пациентов с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 48 - в критическом
26 мая 2020 - 10:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении из зараженных коронавирусом 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 48 - в крайне тяжелом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По положению на 25 мая, в Армении зафиксированы 7113 подтвержденных случаев коронавируса, скончались 87 пациентов, вылечились 3145 человек.

Ранее Торосян заявлял о 230 тяжелых и 52 крайне тяжелых пациентах.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
В РА в день памяти Геноцида армян и во время майских праздников не будет массовых мероприятий
Темп удвоения числа случаев коронавируса в Армении замедлился почти в два раза
Пашинян назвал драку в парламенте РА отвратительной провокацией
В Армении появился первый очаг коронавируса в доме престарелых
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
NASA и SpaceX готовы к историческому запуску с астронавтами Это будет первый полет человека на аппарате частной аэрокосмической компании
ВОЗ приостановила клинические испытания антималярийного средства против Covid-19 Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают данные о безопасности гидроксихлорохина
В Армении экономическая активность в апреле снизилась на 17.2% По сравнению с мартом, спад составил 13.5%
Utair начнет рассылать пассажирам тесты на Covid-19 перед вылетом Пассажирам будут доставлять тесты на дом