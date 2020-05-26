В Армении начнут производить по 1000-2000 тестов на коронавирус в день

PanARMENIAN.Net - Вскоре Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Армении начнет производить в день по 1000-2000 тестов для диагностики коронавируса.

Как заявил директор института Арсен Аракелян, в ближайшие дни они направят тесты на проверку в Минздрав РА.

«Мы получили все необходимые материалы для производства 100,000 тестов, и сейчас мы проверяем их. Мы работаем с министерством здравоохранения РА и Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний», - отметил Аракелян. По его словам они берут образцы проведенных тестов и повторяют их, чтобы сравнить точность произведенных ими тестов.

«В течение этой недели или в начале следующей недели тесты будут проверены министерством», - сказал Арсен Аракелян.

Он добавил, что тесты будут чувствительными и смогут выявить заболевание даже при низкой концентрации вируса.

По состоянию на утро 26 мая, в Армении число случаев заболевания достигло 7402, из которых активных кейсов - 4052. Выздоровели 3220 человек. Всего летальных исходов 91 - от коронавируса, еще 39 - от других заболеваний. За все время было проведено более 52 тысяч тестирований.