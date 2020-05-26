РФ снизила цену на газ для Грузии на 15%
26 мая 2020 - 19:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией «Газпром» и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%. Об этом 26 мая сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.
«С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с «Газпромом», что поспособствует снижению цены на газ. Исходя из коммерческой тайны, я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%», - сказала Турнава, пишет ТАСС.
В апреле 2019 года министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия сообщил о подписании контракта с «Газпромом» о закупке газа в малых количествах. В 2019 году Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта. В 2020 году республика планирует купить у «Газпрома» около 170 млн кубометров газа.
Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только деньгами.
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