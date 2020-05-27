Число случаев коронавируса в России превысило 370,000

PanARMENIAN.Net - В России за сутки выявили 8338 зараженных коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. У 40.8% из них не было симптомов заболевания. Общее число заболевших выросло до 370,680 человек.

Более трети (38.4%) заразившихся коронавирусом с начала эпидемии уже выздоровели – 142,208 человек, 11,079 из них за последние сутки, пишут «Ведомости».

Умерли в России 3968 больных с коронавирусом – плюс 161 пациент за сутки.

Во всем мире коронавирусом заразились более 5.6 млн человек в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 350,000 инфицированных, выздоровели почти 2.3 млн человек. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости, уступая Соединенным Штатам, где число заболевших приблизилось к 1.7 млн, и Бразилии, где коронавирусную инфекцию нашли у свыше 391,000 человек.