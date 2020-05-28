В Армении рекордная суточная смертность от коронавируса

В Армении рекордная суточная смертность от коронавируса
28 мая 2020 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 28 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 442 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 8216, из которых активных кейсов - 4772.

От последствий вируса за сутки умерло рекордное число людей - 15. Всего летальных исходов 113 - от коронавируса, еще 44 - от других заболеваний.

Еще 32 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 3287.

За все время проведено около 55 тысяч тестов.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.

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