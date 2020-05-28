Армения отмечает День первой республики
28 мая 2020 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 мая Армения отмечает День первой республики. 28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения.
На момент провозглашения независимости значительная часть территории была оккупирована турецкими войсками, которые находились уже в непосредственной близости от Эривани. Победы, одержанные армянской армией в сражениях под Сардарапатом, Баш-Абараном и Караклисом, позволили остановить продвижение турок и устранить нависшую над армянским народом угрозу физического уничтожения. Однако в сложившихся условиях Армения была вынуждена подписать 4 июня 1918 года так называемый Договор о мире и дружбе с османским имперским правительством. Турция признала независимость Армении в пределах той территории, которую к этому времени контролировало правительство Республики Армения - она ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уездами, что составляло 12 тыс км с населением около 1 млн человек (включая беженцев).
30 октября Великобритания и Турция подписали Мудросское перемирие о капитуляции Турции. Оно, в частности, предусматривало вывод турецких войск из Закавказья. В ноябре 1918 года Турция уведомила Армению о том, что ее войска покидают территории, расположенные вне границ, обозначенных Брестским миром 1918 года. В ноябре армянские войска вступили в Караклис, в начале декабря - в Александрополь (Гюмри). В апреле-мае 1919 года правительство Армении установило контроль над Карсом, Олту, Кагызваном. Правительство Республики Армения оказывало поддержку армянскому населению Карабаха и Зангезура, стремившемуся к самостоятельности от Азербайджана. Но 28 апреля 1920 года в Азербайджане была установлена советская власть, 11-я Красная Армия, вошедшая в Азербайджан, заняла территорию Карабаха, Нахичевана, Зангезура. К середине июня было подавлено сопротивление армянских вооруженных отрядов в Карабахе. 28 июля была провозглашена Нахичеванская Советская республика. 10 августа в Тифлисе представители РСФСР и Армении подписали соглашение о перемирии, согласно которому Карабах, Нахиджеван и Зангезур временно оставались под контролем Красной Армии.
Первая Республика Армения просуществовала всего два года. 2 декабря 1920 года правительство РА во главе с последним премьер-министром Симоном Врацяном подписало договор с большевиками. Была образована Армянская ССР, которая просуществовала до распада СССР в 1991 году.
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