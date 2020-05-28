В Армении продолжает расти количество тяжелых и критических пациентов с Covid-19
28 мая 2020 - 20:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 28 мая состояние 316 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По его словам, состояние здоровья 53 пациентов медики оценивают как крайне тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 пациентов.
По состоянию на вечер 27 мая, в стране был 271 тяжелый и 53 критических пациента, в аппаратам ИВЛ было подключено 18 человек.
Как сообщил премьер-министр Никол Пашинян, самым большим очагом распространения коронавируса является Ереван.
«Потенциальные источники заражения повсюду – на рабочих местах, улицах, объектах общественного питания, банках и пр. Продолжаем придерживаться того мнения, что выходом из сложившейся ситуации является соблюдение правил – повсеместное ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции», – заявил Пашинян.
Он также призвал не поддаваться всем спекуляциям вокруг ношения масок и в целом – дезинформации, связанной с коронавирусом, поскольку ситуация действительно серьезная.
По состоянию на 28 мая, в стране выявлено 8216 случаев коронавируса, 113 человек скончались, выздоровели 3287 человек.
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