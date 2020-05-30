С 1 июня граждане Армении смогут отправиться в Китай
30 мая 2020 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 июня граждане Армении, имеющие обычные паспорта, будут иметь право выезжать в Китай без оформления визы. Об этом сообщает МИД РА.
При этом МИД РА призывает граждан планировать поездки в Китай лишь в неотложных ситуациях.
При планирования поездки граждане Армении до отъезда в Китай должны заполнить соответствующее заявление о состоянии здоровья, а по прибытии в Китай отправиться на 14-дневный карантин в указанном месте – за собственный счет.
31 мая истекает срок временного приостановления действия соглашения «Между правительствами РА и КНР об устранении требования по принципу взаимности въездной визы для обладателей обычных паспортов». Приостановление было сделано в связи с ситуацией с коронавирусом.
В Китае за последние сутки не выявлено ни одного случая коронавируса. Отмечается, что в стране осталось всего 70 активных больных.
Photo. Getty Images
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