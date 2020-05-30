В РФ число случаев коронавируса приближается к 400,000

В РФ число случаев коронавируса приближается к 400,000
30 мая 2020 - 15:08 AMT

PanARMENIAN.Net - За сутки в России выявлено 8952 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 396,575 человек. При этом почти у 42% новых пациентов вирус протекал бессимптомно и был выявлен только в результате тестирования.

Количество умерших от коронавируса в России выросло до 4555, за сутки скончался еще 181 человек. Больше всего пациентов умерло в Москве – 78, это рекордный суточный показатель для столицы. В Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, пишут «Ведомости».

Выздоровели за последние сутки 8212 человек, переболевших коронавирусом. Всего в стране вылечились 167,469 пациентов.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5.9 млн заболевших коронавирусом. Свыше 365,000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1.7 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболели более 465,000 человек.

Photo. TASS
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