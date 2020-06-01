У премьера Армении и всей его семьи выявлен коронавирус
1 июня 2020 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - У премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердился коронавирус. Об этом сам Пашинян сообщил 1 июня в Facebook.
По словам премьера, у него не было никаких симптомов, но так как он должен был отправиться в поездку, решил сдать тест.
«У всех членов семьи результаты тестов положительные. Очевидно, что они заразились от меня», - заявил Пашинян.
Он считает, что заразился в ходе одного из рабочих совещаний, а члены его семьи заразились от него.
«Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия. Сколько будет возможно работать, буду работать», - отметил Пашинян.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Последние новости
В РФ могут запретить продажу и майнинг криптовалют Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием
В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса По сей день в Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 372 тысяч
Тбилиси и Батуми - в списке самых безопасных туристических направлений Европы Тбилиси возглавил рейтинг, а Батуми занял седьмую строчку