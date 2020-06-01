У премьера Армении и всей его семьи выявлен коронавирус

У премьера Армении и всей его семьи выявлен коронавирус
1 июня 2020 - 10:23 AMT

PanARMENIAN.Net - У премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердился коронавирус. Об этом сам Пашинян сообщил 1 июня в Facebook.

По словам премьера, у него не было никаких симптомов, но так как он должен был отправиться в поездку, решил сдать тест.

«У всех членов семьи результаты тестов положительные. Очевидно, что они заразились от меня», - заявил Пашинян.

Он считает, что заразился в ходе одного из рабочих совещаний, а члены его семьи заразились от него.

«Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия. Сколько будет возможно работать, буду работать», - отметил Пашинян.

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