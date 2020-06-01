Тбилиси и Батуми - в списке самых безопасных туристических направлений Европы
1 июня 2020 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Сразу два города Грузии попали в рейтинг самых безопасных туристических направлений Европы в 2020 году. Список составил авторитетный трэвел-ресурс European Best Destinations (EBD).
Тбилиси возглавил рейтинг, а Батуми занял седьмую строчку.
В рейтинге EBD перечислено 20 направлений, «наименее затронутых Covid-19». Как отмечается, во всех этих странах внедрены специальные протоколы, касающиеся гигиены и мер безопасности в гостиницах, ресторанах или магазинах. Другое их преимущество, важное для путешественников в нынешней ситуации – достаточное количество мест в больницах. Так, например, в Грузии больничных коек на тысячу жителей больше, чем в Швеции и Дании, пишет «Новости-Грузия».
Авторы списка отмечают, что Грузии удалось сдержать эпидемию, благодаря быстрому реагированию и своевременному принятию мер. Как отмечается, сейчас там «в 260 раз меньше случаев Covid-19, чем в наиболее пострадавших странах Европы».
EBD напоминает, что Грузия откроет свои границы для иностранных путешественников с 1 июля. Издание не сомневается, что, благодаря установленным стандартам, здоровье туристов будет защищено, и они смогут «наслаждаться безопасным отдыхом в Грузии».
С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации и низкого уровня преступности, EBD отдал Тбилиси первое место рейтинга самых безопасных туристических направлений.
Грузинский черноморский город Батуми в списке самых безопасных туристических направлений соседствует с португальской провинцией Алентежу, а также столицей Хорватии – городом Загреб.
В список 20 самых безопасных туристических направлений также попали Корфу (Греция), Цавтат (Хорватия), Азорские острова (Португалия), Превеза (Греция) и другие.
European Best Destinations (EBD) – ведущая независимая организация в Европе, созданная для продвижения культуры и туризма, а также их популяризации.
По состоянию на 1 июня, в Грузии выявлено 783 случая коронавируса.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса По сей день в Арцахе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом
В Армении за сутки выявили 210 случаев Covid-19: 13 смертей, из них 5 - по другим причинам Число случаев заболевания в стране достигло 9492
У премьера Армении и всей его семьи выявлен коронавирус Болезнь переностися асимптомно
Коронавирус в Армении: 355 новых случаев и 6 смертей Двое больных умерли по другим причинам