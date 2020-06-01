Тбилиси и Батуми - в списке самых безопасных туристических направлений Европы

Тбилиси и Батуми - в списке самых безопасных туристических направлений Европы
1 июня 2020 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Сразу два города Грузии попали в рейтинг самых безопасных туристических направлений Европы в 2020 году. Список составил авторитетный трэвел-ресурс European Best Destinations (EBD).

Тбилиси возглавил рейтинг, а Батуми занял седьмую строчку.

В рейтинге EBD перечислено 20 направлений, «наименее затронутых Covid-19». Как отмечается, во всех этих странах внедрены специальные протоколы, касающиеся гигиены и мер безопасности в гостиницах, ресторанах или магазинах. Другое их преимущество, важное для путешественников в нынешней ситуации – достаточное количество мест в больницах. Так, например, в Грузии больничных коек на тысячу жителей больше, чем в Швеции и Дании, пишет «Новости-Грузия».

Авторы списка отмечают, что Грузии удалось сдержать эпидемию, благодаря быстрому реагированию и своевременному принятию мер. Как отмечается, сейчас там «в 260 раз меньше случаев Covid-19, чем в наиболее пострадавших странах Европы».

EBD напоминает, что Грузия откроет свои границы для иностранных путешественников с 1 июля. Издание не сомневается, что, благодаря установленным стандартам, здоровье туристов будет защищено, и они смогут «наслаждаться безопасным отдыхом в Грузии».

С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации и низкого уровня преступности, EBD отдал Тбилиси первое место рейтинга самых безопасных туристических направлений.

Грузинский черноморский город Батуми в списке самых безопасных туристических направлений соседствует с португальской провинцией Алентежу, а также столицей Хорватии – городом Загреб.

В список 20 самых безопасных туристических направлений также попали Корфу (Греция), Цавтат (Хорватия), Азорские острова (Португалия), Превеза (Греция) и другие.

European Best Destinations (EBD) – ведущая независимая организация в Европе, созданная для продвижения культуры и туризма, а также их популяризации.

По состоянию на 1 июня, в Грузии выявлено 783 случая коронавируса.

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