ФИФА не будет штрафовать футболистов за акции в поддержку Флойда
2 июня 2020 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) не будет наказывать игроков за жесты солидарности после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Связанные с этой трагедией политические акции будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла и с учетом всех обстоятельств, сообщили в ФИФА.
В организации понимают «глубину чувств и опасения, которые выражают многие футболисты в связи трагическими обстоятельствами смерти Джорджа Флойда», пишет Deutsche Welle.
Ранее многие футболисты из разных клубов во время матчей выступили с акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе. Подобные акции запрещены уставами ФИФА.
Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США. Демонстрации против расизма переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
Photo. Getty Images
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