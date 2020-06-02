Число случаев коронавируса в РФ превысило 420,000

Число случаев коронавируса в РФ превысило 420,000
2 июня 2020 - 15:05 AMT

PanARMENIAN.Net - В России выявлено 8863 заболевших с коронавирусом за последние стуки. Общее число случаев заражения в стране достигло 423,741.

От коронавируса за сутки умерли 182 человека. Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 5037 летальных исходов. За сутки выздоровели 11,108 больных с коронавирусом, 231,719 человек продолжают лечение, пишут «Ведомости».

В Москве ко 2 июня лечение продолжают 98,296 больных общее число случаев достигло 185,374.

Коронавирус обнаружен более чем у 6.2 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения – в США; коронавирус в стране выявлен более чем у 1.8 млн человек. Всего от коронавируса скончались около 376,000 человек по всему миру.

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