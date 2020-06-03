Генрих Мхитарян присоединился к акции в память об убитом в США афроамериканце

PanARMENIAN.Net - Армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды в составе «Ромы», присоединился к инициативе #blacklivesmatter в память об афроамериканце Джордже Флойде, который умер в США в результате удушения сотрудником полиции. Об этом сам футболист сообщил в Facebook.

Он опубликовал фотографию, на которой видно, как футболисты «Ромы» преклонили колени в знак уважения к памяти Флойда.

«Мы едины и сегодня мы преклоняем колено в поддержку #blacklivesmatter», - отметил Мхитарян.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти десяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.