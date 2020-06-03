Картину Айвазовского продали на торгах Sotheby's за почти $3 млн

PanARMENIAN.Net - Картина «Неаполитанский залив» знаменитого мариниста Ивана Айвазовского стала топ-лотом завершившихся во вторник онлайн-торгов произведениями русской живописи, организованных аукционным домом Sotheby's. Полотно, написанное в 1878 году, было продано почти за 2.3 млн фунтов стерлингов ($2.9 млн по текущему курсу), а итоговая выручка торгов составила 5.62 млн фунтов ($7.1 млн).

Оценочная стоимость топ-лота была превышена более чем в два раза, пишет ТАСС.

Картина Айвазовского «Проходящий корабль лунной ночью» 1868 года также была реализована со значительным превышение оценочной стоимости. Она ушла с молотка за 435 тысяч фунтов ($548 тыс) при оценке в 150-200 тысяч фунтов ($190-250 тыс). Полотно

Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.