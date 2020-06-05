«Странно и глупо»: Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей

PanARMENIAN.Net - Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал расхожие слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов. По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам.

«Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно», - отметил Гейтс, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь в интервью BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». «Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», - подчеркнул Гейтс.

Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине экс-главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов на разработку вакцины от Covid-19 и борьбу с последствиями коронавируса.