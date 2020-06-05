«Странно и глупо»: Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей

«Странно и глупо»: Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей
5 июня 2020 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал расхожие слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов. По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам.

«Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно», - отметил Гейтс, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь в интервью BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». «Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», - подчеркнул Гейтс.

Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине экс-главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов на разработку вакцины от Covid-19 и борьбу с последствиями коронавируса.

Photo. Getty Images
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Британская компания проводит рабочие встречи в игре Red Dead Redemption 2 вместо Zoom
Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки на основе талька в США и Канаде
Чемпионат РФ по футболу возобновится в июне
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Forbes: В РФ число долларовых миллионеров сократилось на 15% Статиса миллионеров могли лишиться около 37,000 человек
Илон Маск: Amazon - монополия, надо разделить компанию По мнению предпринимателя, компания обеспечила себе монополию на рынке
Канье Уэст оплатит обучение в колледже дочери убитого полицейским Джорджа Флойда Общая сумма пожертвований составила $2 млн
В Грузии осталось менее 150 активных больных коронавирусом Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 805