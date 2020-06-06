Оганян покинул совет директоров Reddit и попросил назначить на его место темнокожего
6 июня 2020 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Сооснователь Reddit армянского происхождения Алексис Оганян заявил, что решил покинуть совет директоров компании и попросил взять на его место темнокожего кандидата.
«Я стал соучредителем Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям найти сообщество и чувство причастности. Давно пора делать правильные вещи. Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны», - заявил Оганян, пишет TJ.
Он отметил, что пишет это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери (у Оганяна и его жены теннисистки Серены Уильямс есть двухлетняя дочь - ред), когда она спросит: «А что ты сделал?».
Оганян также рассказал, что будет использовать будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить афроамериканскому сообществу, и начнет с пожертвования 1 млн долларов программе игрока в американский футбол Колина Каперника «Знай свои права».
«Я считаю, что отставка может быть демонстрацией лидерства со стороны людей, находящихся сейчас у власти. Всем, кто борется за то, чтобы починить нашу разбитую нацию: не останавливайтесь», - добавил Оганян.
Сооснователь Reddit покинул совет директоров на фоне протестов в США.
Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвященные вопросам полицейского произвола и расизма.
4 июня в Миннеаполисе прошла церемония прощания с Флойдом. Во время нее известный в США борец за права темнокожих проповедник Альфред Шарптон обвинил президента Дональда Трампа в использовании смерти Флойда в политических целях.
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