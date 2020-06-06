В Армении 2 человека умерли от Covid-19 из-за отсутствия мест в реанимации
6 июня 2020 - 19:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 2 пациента с коронавирусом умерли из-за отсутствия мест в реанимации. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Было 2 случая смерти, когда пациенты должны были находиться в реанимации, но были в общем отделении из-за отсутствия мест в реанимации»,- отметил премьер.
Он также добавил, что еще 1 зараженный умер из-за того, что медицинская помощь опоздала. Пашинян заявил, что это произошло, так как родственники больного поздно обратились за помощью, и та в свою очередь запоздала.
По словам премьера, еще 200 больных не могут разместить в больницах также из-за нехватки мест.
По состоянию на 6 июня, в Армении выявлено 12,364 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8385. Выздоровели 3720 пациентов. От последствий вируса умерло 190 человек, еще 69 - от других заболеваний.
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