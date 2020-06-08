Реаниматолог-армянин вернулся из Германии, узнав о нехватке врачей в РА

PanARMENIAN.Net - Доктор Арсен Манукян, узнав о нехватке реаниматологов в Армении из-за ситуации с коронавирусом, вернулся из Германии на родину. Об этом на своей странице в Facebook заявил ректор ЕГМУ Армен Мурадян.

«Доктор Арсен Манукян по профессии является реаниматологом, живет и работает в одной из лучших клиник Германии. Несколько дней назад Арсен вернулся на родину, услышав о нехватке реаниматологов в Армении», - говорится в сообщении.

В Армении к 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.